ВЕЛИКОЕ БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

(к 200-летию Отечественной войны 1812 года)



В августе 1812 года на Бородинском поле сошлись в ожесточённой схватке две противоборствующие армии: русская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта.

В этой грандиозной битве участвовало с обеих сторон около 300 000 человек при 1200 артиллерийских орудиях.

24 августа разгорелся ожесточённый бой в районе деревни Шевардино. 11-тысячный отряд под командованием А.И. Горчакова с 36 орудиями, поддержанный частями 2-й гренадерской и 2-й сводно-гренадерской дивизий, был неоднократно атакован превосходящими силами противника. Со стороны Наполеона в этом бою участвовало около 40 000 человек при 186 орудиях. До наступления темноты русские удерживали позицию у Шевардинского редута, который был возведён накануне как передовой опорный пункт для защиты левого фланга русской армии. Уже в ночи по приказу главнокомандующего генерал-лейтенант Горчаков отвёл остатки свих войск к основной позиции у деревни Семёновское. Потери в этом бою с каждой стороны составили до 6 000 убитыми и ранеными.

25 августа в районе Бородинского поля активных боевых действий не велось. Обе армии готовились к решающему, генеральному сражению, ведя разведку и возводя полевые укрепления.



Художник барон Луи-Франсуа Лежен: «Битва за Москву, 7 сентября 1812 года», 1822 г.

По диспозиции, подписанной М.И. Кутузовым 24 августа, 114 000 воинов регулярных войск армии при 624 орудиях вместе с 9500 казаками и почти 22-тысячным Московским и Смоленским ополчениями расположились по фронту на 8 км с северо-востока на юг от места впадения реки Колочи в Москву-реку до деревни Утица. Позиция правого фланга, состоящего из войск 1-й Западной армии (около 86 000 человек) под командованием генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли, проходила от реки Москвы вдоль высокого правого берега реки Колочи через Новую Смоленскую дорогу и заканчивалась у батареи Раевского в центре Бородинского поля. Левый фланг, состоявший из соединений 2-й Западной армии (около 34 000 человек) под командованием генерала от инфантерии П.И. Багратиона, начинался от батареи Раевского (включительно) и заканчивался в Утицком лесу, где проходила Старая Смоленская дорога. Главная квартира М.И. Кутузова разместилась в усадьбе Татариново восточнее села Бородина.

Наполеон решил нанести главный удар по левому флангу русской позиции. Роль вспомогательных ударов отводилась атакам на село Бородино и на корпус генерала Тучкова-1, защищавшего позицию на Старой Смоленской дороге.

26 августа уже к пяти часам утра французская армия, имея в своём составе около 135 тысяч человек и 587 орудий, расположилась следующим образом. На правом фланге, в Утицком лесу на Старой Смоленской дороге, – польский корпус генерала Понятовского, между Утицким лесом и рекой Колочью – корпуса маршалов Даву и Нея, генерала Жюно, Старая и Молодая гвардия, а также три резервных кавалерийских корпуса маршала Мюрата. На левом фланге, за рекой Колочью, – итальянский корпус вице-короля Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона, приданные ему в день сражения две пехотные дивизии и кавалерийский корпус генерала Груши. Штаб Наполеона расположился у деревни Валуево на северо-западной окраине Бородинского поля, а командный пункт – у Шевардинского редута.

Около 6 часов утра 26 августа началось знаменитое Бородинское сражение. Дивизия генерала Дельзона из корпуса Богарне внезапно атаковала село Бородино и к 7 часам утра вытеснила защитников этого села – лейб-гвардии Егерский полк, который отступил и занял позицию на правом берегу реки Колочи. На помощь лейб-егерям подоспели три егерских полка, и все попытки неприятеля прорвать здесь оборону русских оказались безуспешными.

Почти одновременно главный удар был нанесён на русский левый фланг, на Семёновские (Багратионовы) флеши, которые являлись передовыми артиллерийскими укреплениями общей системы обороны левого фланга. Ожесточённые бои на этом направлении длились почти до полудня.

Десятки тысяч людей при нескончаемом грохоте 800 орудий сошлись в кровавом единоборстве. В едином стремлении одолеть противника русская пехота, артиллерия и кавалерия отразили несколько атак; при этом флеши неоднократно переходили из рук в руки. После ранения князя Багратиона около 10 часов утра командование войсками принимает генерал-лейтенант П.П. Коновницын, который, оценив обстановку, отдаёт приказ об оставлении флешей и отходе их защитников за Семеновский овраг на пологие высоты.

После полудня Наполеон, одержимый стремлением во что бы то ни стало прорвать оборону левого фланга русских войск, бросил в атаку кавалерийские корпуса Латур-Мобура и Нансути. В это время по приказу Кутузова командование войсками левого фланга принял генерал-лейтенант Д.С. Дохтуров – как его называли в русской армии, «железный генерал», который сумел вовремя и грамотно организовать оборону Семёновских высот.

На некоторое деревня Семёновское оказалась в руках противника, но его попытки прорвать оборону левого фланга так и не увенчались успехом. Лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки при поддержке лейб-гвардии Артиллерийской бригады доблестно отразили яростные атаки неприятеля, «покрыв себя в виду всей армии неувядаемой славой».

Центр русской позиции – батарея Раевского («Большой редут») – в первой половине дня был дважды атакован пехотинцами Богарне и Даву, но обе атаки противника были отбиты.

В боях за Утицкий курган на левом фланге войска корпуса Н.А. Тучкова 1-го мужественно сдерживали натиск польского корпуса генерала Понятовского, пытавшегося обойти оконечность левого фланга и зайти в тыл русской армии.

К полудню, когда создалась напряжённая ситуация в центре русской позиции и на её левом фланге, гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова и части Войска Донского атамана М.И. Платова по приказу Кутузова совершили рейд на левый фланг противника. Эта диверсия отвлекла часть сил армии Наполеона от главных ударов, обеспечив временную передышку изнемогавшим от атак неприятеля войскам левого фланга.

Во второй половине дня эпицентром событий вновь стала батарея Раевского. Кавалерия генерала О. Коленкура обрушилась на центральную высоту и заняла её. Пытаясь развить успех, неприятель атаковал русские полки восточнее захваченной батареи, за ручьём Огник. Но русские драгуны и кирасиры, включая лейб-гвардии Конный и Кавалергардский полки, опрокинули французов.

Боевые действия продолжались до 9 часов вечера. В финальной части сражения отличилась русская артиллерия, которая «заставила замолчать французскую артиллерию». К концу дня 26 августа обе армии остались на поле сражения.

Баталия 26 августа 1812 года явилась самой кровопролитной в военной истории того времени. Потери каждой из сторон составили по 40 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Решить в этот день важнейшую стратегическую задачу – в одном генеральном сражении разбить армию противника – Наполеону Бонапарту не удалось. Русская армия по-прежнему представляла собой грозную силу. По приказу М.И. Кутузова ранним утром 27 августа русские войска стали покидать поле битвы, чтобы, собрав новые силы, изгнать неприятеля из пределов отечества.

Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми»

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству в день 26 августа дал М.И. Кутузов.