Международный «Форум народов России», как отмечают СМИ, «обещает стать одним из самых масштабных в рамках празднования 1150-летия Российской государственности и Года российской истории. Форум призван стать общественно-политической, гражданской, культурной всероссийской и международной трибуной. Одной из важнейших тем Форума станет значение нашей страны, её культуры, искусства, литературы, для мирового сообщества».
Не случайно Форум получил поддержку Совета Федерации и Государственной Думы, ряда соответствующих министерств, а Минкультуры России включило его в программу мероприятий к 1150-летию российской государственности (см. сайт министерства).
Программа Форума, который проводится в 2012 году, отражает исключительную насыщенность этого года важными знаменательными и юбилейными датами: это и 1150-летие нашей государственности, и 400-летие освобождения Москвы от польских интервентов, и 200-летие Отечественной войны 1812 года, и 90-летие образования СССР, и 70-летие начала Сталинградской битвы и другие. Поэтому Форум имеет не только всероссийский масштаб, но и международное звучание. Огромное значение в нём имеет еще и Фестиваль культуры и искусства народов России. Народов, в течение веков вносивших свой вклад в становление уникального по своей многонациональности государства. Народов, создавших во взаимодействии с русским народом и через взаимообогащение своих культур с русской культурой новую цивилизацию, которая уже столетиями обогащает мировую культуру и искусство.
Отсюда представляется вполне естественным, что «Форум народов России» получил поддержку со стороны ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Штаб-квартира ЮНЕСКО, расположенная в Париже, поручила руководству своего Московского офиса обеспечить представительство Организации в Оргкомитете «Форума народов России» и выступить с докладом на Международной научно-практической конференции Форума.
Как мы уже ранее сообщали, обращения руководства Оргкомитета Форума, его председателя – народного артиста СССР А. Джигарханяна, и главного редактора инициатора Форума – Федерального журнала «СЕНАТОР», Ф. Искендерова, получили заинтересованный отклик как у регионов, так и у федерального центра, в том числе в Администрации Президента РФ и в Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Ведь трудно переоценить актуальность и значимость главной цели Форума: через показ истории России как многонационального государства, через представительную культурную программу Форума способствовать сближению народов нашей страны, упрочению их единства как многонационального народа России.
К участию в мероприятиях Форума привлекаются все народы и национальные образования России, в том числе их авторитетные общественные организации, федеральные национально-культурные автономии (ФНКА). (Отметим, кстати, что многие руководители ФНКА являются членами Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям). Поэтому одним из итогов «Форума народов России» станут, несомненно, и конкретные предложения для включения в Стратегию государственной национальной политики России, о которой говорил Президент России и над которой идёт работа.
Форум является и хорошей возможностью обсудить вопросы развития и сохранения культуры народов страны, связей с соотечественниками за рубежом и повышения престижа России в мире.
Недавно Фонд общественного мнения провёл опрос, и выяснилось, например, что треть россиян (31%) не знает, с кем Россия вела войну в 1812 году. А верно назвать главное сражение в войне с Наполеоном смогли только 13% респондентов… Как видим, знание истории своей страны актуально сегодня как никогда.
В этом смысле «Форум народов России», его Международная научно-практическая конференция по многим вопросам российской истории, а также издательские проекты Форума в виде двухтомника «Энциклопедия народов России» и специального выпуска журнала «СЕНАТОР» с материалами Форума, как и фотоальбом о жизни, культуре и истории народов России, – сыграют, несомненно, большую роль. А Фестиваль народного творчества и искусства «Россия – семья народов» с заключительным гала-концертом в Москве станет настоящим всероссийским праздником наших народов, праздником, который сама жизнь требует сделать ежегодным.
ВНИМАНИЕ!
Оргкомитет Международного «Форума народов России» напоминает, что продолжается приём заявок от желающих (учёных историков, археологов, краеведов, искусствоведов, географов, писателей, журналистов, художников, фотографов, сотрудников научных и учебных заведений, музеев, культурных центров, кино- и телекомпаний) принять участие в мероприятиях Форума. Для участия в Форуме претенденты должны ознакомится с текстом Положения о Форуме, заполнить «Заявку участника Форума» и выслать её в адрес Оргкомитета (заявки принимаются только по e-mail).
Авторы лучших и интересных материалов будут приглашены в Москву для участия в работе Международной научно-практической Конференции «Форум народов России».
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА