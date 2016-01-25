ЮНЕСКО ПОДДЕРЖАЛА

«ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ»!



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Международный «Форум народов России», как отмечают СМИ, «обещает стать одним из самых масштабных в рамках празднования 1150-летия Российской государственности и Года российской истории. Форум призван стать общественно-политической, гражданской, культурной всероссийской и международной трибуной. Одной из важнейших тем Форума станет значение нашей страны, её культуры, искусства, литературы, для мирового сообщества».

Не случайно Форум получил поддержку Совета Федерации и Государственной Думы, ряда соответствующих министерств, а Минкультуры России включило его в программу мероприятий к 1150-летию российской государственности (см. сайт министерства ).

Программа Форума, который проводится в 2012 году, отражает исключительную насыщенность этого года важными знаменательными и юбилейными датами: это и 1150-летие нашей государственности, и 400-летие освобождения Москвы от польских интервентов, и 200-летие Отечественной войны 1812 года, и 90-летие образования СССР, и 70-летие начала Сталинградской битвы и другие. Поэтому Форум имеет не только всероссийский масштаб, но и международное звучание. Огромное значение в нём имеет еще и Фестиваль культуры и искусства народов России. Народов, в течение веков вносивших свой вклад в становление уникального по своей многонациональности государства. Народов, создавших во взаимодействии с русским народом и через взаимообогащение своих культур с русской культурой новую цивилизацию, которая уже столетиями обогащает мировую культуру и искусство.

Отсюда представляется вполне естественным, что «Форум народов России» получил поддержку со стороны ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Штаб-квартира ЮНЕСКО, расположенная в Париже, поручила руководству своего Московского офиса обеспечить представительство Организации в Оргкомитете «Форума народов России» и выступить с докладом на Международной научно-практической конференции Форума.

Как мы уже ранее сообщали, обращения руководства Оргкомитета Форума, его председателя – народного артиста СССР А. Джигарханяна, и главного редактора инициатора Форума – Федерального журнала «СЕНАТОР», Ф. Искендерова, получили заинтересованный отклик как у регионов, так и у федерального центра, в том числе в Администрации Президента РФ и в Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Ведь трудно переоценить актуальность и значимость главной цели Форума: через показ истории России как многонационального государства, через представительную культурную программу Форума способствовать сближению народов нашей страны, упрочению их единства как многонационального народа России.

К участию в мероприятиях Форума привлекаются все народы и национальные образования России, в том числе их авторитетные общественные организации, федеральные национально-культурные автономии (ФНКА). (Отметим, кстати, что многие руководители ФНКА являются членами Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям ). Поэтому одним из итогов «Форума народов России» станут, несомненно, и конкретные предложения для включения в Стратегию государственной национальной политики России, о которой говорил Президент России и над которой идёт работа.

Форум является и хорошей возможностью обсудить вопросы развития и сохранения культуры народов страны, связей с соотечественниками за рубежом и повышения престижа России в мире.

Недавно Фонд общественного мнения провёл опрос, и выяснилось, например, что треть россиян (31%) не знает, с кем Россия вела войну в 1812 году. А верно назвать главное сражение в войне с Наполеоном смогли только 13% респондентов… Как видим, знание истории своей страны актуально сегодня как никогда.

В этом смысле «Форум народов России», его Международная научно-практическая конференция по многим вопросам российской истории, а также издательские проекты Форума в виде двухтомника «Энциклопедия народов России» и специального выпуска журнала «СЕНАТОР» с материалами Форума, как и фотоальбом о жизни, культуре и истории народов России, – сыграют, несомненно, большую роль. А Фестиваль народного творчества и искусства «Россия – семья народов» с заключительным гала-концертом в Москве станет настоящим всероссийским праздником наших народов, праздником, который сама жизнь требует сделать ежегодным.



